К внесению в Госдуму готов законопроект о борьбе со школьным буллингом

"Жертва", "участник", "организатор" и "наблюдатель травли" — такие термины группа депутатов Госдумы предлагает внести в действующий закон "Об образовании".

Соответствующие поправки будут внесены в Думу на следующей неделе. Это начало масштабной борьбы со школьным буллингом. Инициаторы законопроекта предлагают Минпросвещения принять государственную программу профилактики травли и Единый стандарт профилактики травли. А следом учебные заведения должны будут подготовить свои локальные акты по борьбе с буллингом. Наказагние для нарушителей предложено прописать в КоАП.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, согласно исследованию ЮНЕСКО, проведенному в 2019 году, во всем мире почти каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за предшествующий опросу месяц сталкивался с травлей в школе, сообщает "Коммерсант".