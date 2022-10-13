13 Октября 2022
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Общество В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

К внесению в Госдуму готов законопроект о борьбе со школьным буллингом

"Жертва", "участник", "организатор" и "наблюдатель травли" — такие термины группа депутатов Госдумы предлагает внести в действующий закон "Об образовании".

Соответствующие поправки будут внесены в Думу на следующей неделе. Это начало масштабной борьбы со школьным буллингом. Инициаторы законопроекта предлагают Минпросвещения принять государственную программу профилактики травли и Единый стандарт профилактики травли. А следом учебные заведения должны будут подготовить свои локальные акты по борьбе с буллингом. Наказагние для нарушителей предложено прописать в КоАП.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, согласно исследованию ЮНЕСКО, проведенному в 2019 году, во всем мире почти каждый третий ребенок в возрасте от 9 до 15 лет хотя бы раз за предшествующий опросу месяц сталкивался с травлей в школе, сообщает "Коммерсант".

Теги: буллинг, школа, образование



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