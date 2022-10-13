13 Октября 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

У России и США нет контактов для возможной встречи двух президентов на саммите G20

Между Россией и США нет никаких контактов для обсуждения возможной встречи двух президентов на полях саммита G20 в Индонезии, сказал журналистам пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Ни мы, ни американцы этого не инициировали", - цитирует его "Интерфакс".

На этом же брифинге Песков, комментируя предложение российской стороны создать газовый хаб в Турции для поставок газа в Евросоюз, сказал, что этот вопрос с европейскими странами не обсуждался и что с ними нет контактов.

"Фактически, их сейчас нет. Никаких контактов. Европейские партнеры – они не партнеры, а оппоненты. И пока они контактировать не хотят", - добавил он.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет на Бали 15-16 ноября.

Теги: Дмитрий Песков, Владимир Путин, Джо Байден



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