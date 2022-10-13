13 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Урал – Tele2

В Екатеринбурге мужчина потерял 40 тысяч, купив билеты на фейковом сайте

Житель Екатеринбурга лишился 40 тысяч рублей, покупая билеты в театр через фейковый сайт. Уралец попался на уловку "девушки из соцсети", после чего обратился в полицию.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД по Екатеринбургу, 35-летний мужчина рассказал, что общался с девушкой через популярный сайт знакомств. Через некоторое время "Юля", как она представилась, предложила продолжить общение в мессенджере. В итоге новые знакомые решили встретиться. Местом для романтического свидания "Юля" выбрала Драматический театр уральской столицы.

Девушка сама выбрала спектакль и отправила кавалеру ссылку для оплаты билетов, которые стоили около двух тысяч рублей. Перейдя по ссылке, мужчина оплатил заказ, но заметил, что с его карты списалось на 300 рублей больше. А через полчаса он и вовсе обнаружил, что с карты исчезло еще около 38 тысяч рублей.

Очень скоро ему поступил звонок – якобы от службы поддержки. Звонивший заявил, что при покупке билетов не были указаны места, и попросил переоформить бронь. В ходе переписки на сайте, а после – в мессенджере, уралец предоставлял скриншоты со своей страницы онлайн-банка. Только через два часа он понял, что его обманывают, и заблокировал карту.

Сейчас расследуется уголовное дело по статье "Кража". Полицейские ищут причастных к данному преступлению. В МВД в очередной раз призывают соблюдать осторожность при оплате покупок в интернете и не вводить данные банковских карт на сомнительных сайтах. Также не стоит доверять незнакомцам, предлагающим финансовые операции в Сети.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге молодой человек лишился всех своих денег после свидания с девушкой из соцсетей. Полиция уже задержала подозреваемую.

Теги: сайт, фейк, билеты, полиция, Екатеринбург



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