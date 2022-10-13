13 Октября 2022
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Фото: Накануне.RU

Уральские мошенники похитили деньги у пенсионера из ЕАО

60-летний житель Биробиджана стал жертвой уральских мошенников.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД России по Еврейской АО, мужчина хотел снять квартиру на один год в своем городе. В интернете он нашел объявление об аренде жилья в центре, посмотрел фотографии и позвонил по указанному номеру. Ему ответил незнакомец, который представился сотрудником агентства недвижимости. Он очень подробно ответил на уточняющие вопросы, но предупредил, что столь интересное предложение интересует многих, поэтому надо внести предоплату в 6 тысяч рублей.

Пенсионер через банкомат перевел деньги на указанный счет и отправил чек об оплате. После этого он решил посмотреть квартиру, на что в агентстве ему ответили, что хозяйка жилья якобы работает, и назначили встречу на другой день. А когда квартиросъемщик позвонил вновь, номер "агента" уже был недоступен.

Полицейские установили, что аферисты использовали номера, зарегистрированные в Свердловской области. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге полиция раскрыла серию мошенничеств, связанных с арендой недвижимости. Женщина похищала предоплату за съем фейковых квартир.

Теги: мошенники, ЕАО, квартира, полиция, пенсионер



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