Житель Екатеринбурга лишился более 60 тысяч рублей на первом свидании

11 Октября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин - об ошибках частичной мобилизации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Житель Екатеринбурга лишился более 60 тысяч рублей на первом свидании

В Екатеринбурге молодой человек лишился всех своих денег после свидания с девушкой из соцсетей. Полиция задержала подозреваемую.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, с заявлением о хищении средств со счета обратился 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он рассказал, что познакомился с девушкой, найдя ее страницу в приложении для знакомств. Парень предложил встретиться, а "Дилбар", как представилась она в интернете, согласилась.

Молодые люди назначили первое свидание в торговом центре на улице Халтурина, однако "Дилбар" пришла с подругой. Тут кавалер решил показать себя и позволил им воспользоваться своей картой, чтобы оплатить покупки в косметическом бутике. Затем "Дилбар" вернула карту и попросила проверить, сколько они потратили – оказалось, что 15 тысяч. В результате девушка запомнила пароль от мобильного банка, который набирал молодой человек.

После этого подруга попросила у потерпевшего телефон – якобы позвонить маме – и удалилась с гаджетом в туалет. Вскоре туда же ушла и сама "Дилбар", попросив присмотреть за вещами. А когда компания рассталась, парень обнаружил, что с его банковского счета исчезли 46 тысяч рублей – все, что оставалось после женского шопинга.

Полицейские задержали подозреваемую: ей оказалась 18-летняя гражданка ближнего зарубежья. Оказалось, что она ранее не судима и является самозанятой. Девушка подтвердила, что запомнила пароль от интернет-банка и решила присвоить деньги нового знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Пока что "Дилбар" отпустили на подписку о невыезде.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге задержали целую банду, которая выманивала мужчин на свидание с девушкой и грабила их.

Теги: деньги, свидание, полиция, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети