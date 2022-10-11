Житель Екатеринбурга лишился более 60 тысяч рублей на первом свидании

В Екатеринбурге молодой человек лишился всех своих денег после свидания с девушкой из соцсетей. Полиция задержала подозреваемую.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, с заявлением о хищении средств со счета обратился 21-летний гражданин одной из среднеазиатских республик. Он рассказал, что познакомился с девушкой, найдя ее страницу в приложении для знакомств. Парень предложил встретиться, а "Дилбар", как представилась она в интернете, согласилась.

Молодые люди назначили первое свидание в торговом центре на улице Халтурина, однако "Дилбар" пришла с подругой. Тут кавалер решил показать себя и позволил им воспользоваться своей картой, чтобы оплатить покупки в косметическом бутике. Затем "Дилбар" вернула карту и попросила проверить, сколько они потратили – оказалось, что 15 тысяч. В результате девушка запомнила пароль от мобильного банка, который набирал молодой человек.

После этого подруга попросила у потерпевшего телефон – якобы позвонить маме – и удалилась с гаджетом в туалет. Вскоре туда же ушла и сама "Дилбар", попросив присмотреть за вещами. А когда компания рассталась, парень обнаружил, что с его банковского счета исчезли 46 тысяч рублей – все, что оставалось после женского шопинга.

Полицейские задержали подозреваемую: ей оказалась 18-летняя гражданка ближнего зарубежья. Оказалось, что она ранее не судима и является самозанятой. Девушка подтвердила, что запомнила пароль от интернет-банка и решила присвоить деньги нового знакомого.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража с банковского счета". Пока что "Дилбар" отпустили на подписку о невыезде.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге задержали целую банду, которая выманивала мужчин на свидание с девушкой и грабила их.