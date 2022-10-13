На Южном Урале сотрудников дома культуры заподозрили в хищении средств, выделенных в рамках нацпроекта

В настоящее время устанавливаются виновные должностные лица.

По версии следствия, должностные лица районного дома культуры "Горняк" Увельского района похитили в 2019-2021 гг. средства, выделенные в рамках реализации национального проекта "Образование".

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Образование", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.





