В Челябинске суд заключил под стражу местных жителей, обвиняемых в поджоге мэрии города

В Челябинске суд заключил под стражу обвиняемых в поджоге администрации города Бакал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, обвиняемые и их защитник просили избрать им более мягкую меру пресечения. Суд вынес постановление об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 декабря 2022 года.

Напомним, инцидент произошел сегодня ночью в городе Бакал. Неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Огонь в течение нескольких минут потушил сторож. В результате пожара оплавился кусочек линолеума и немного подгорел информационный стенд. Никто не пострадал. Задержаны двое жителей региона. Они являются участниками бакальской рок-группы "Room 32" и состоят в нескольких десятках лево- и праворадикальных интернет-сообществах, в том числе, проукраинской националистической направленности.

Им предъявлено обвинение п. а ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).