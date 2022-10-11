В Челябинской области в здание мэрии бросили коктейль Молотова

В Челябинской области в здание администрации города забросили два коктейля Молотова, сообщает телеграм-канал SHOT. Поджигателей ищут.

Инцидент произошел сегодня ночью в городе Бакал. Неизвестные разбили окно в здании мэрии и забросили два коктейля Молотова. Огонь в течение нескольких минут потушил сторож. В результате пожара оплавился кусочек линолеума и немного подгорел информационный стенд. Никто не пострадал.

По оперативной информации ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о загорании здания в Бакале поступило в 2.30. Пожар был ликвидирован до прибытия сил МЧС.