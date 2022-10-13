13 Октября 2022
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Общество Свердловская область Курганская область
Фото: Накануне.RU

В Елань отправили инструкторов по боевой подготовке и медиков из Кургана

В учебный центр Елани прибыли инструктора по боевой подготовке из Курганской области. Помимо этого, правительство Зауралья также направило в УЦ медиков, которые обучат мобилизованных технической медицине. Об этом сообщает директор департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Станислав Носков.

По его словам, уже ведутся переговоры о том, чтобы использовать полигоны предприятий для обучения будущих мобилизованных.

"Там мы уже планируем непосредственно огневую подготовку, инженерную подготовку, в обязательном порядке медицина и пользование квадрокоптерами. Плюс, по решению Вадима Михайловича, мы добавляем туда ориентирование на местности, что немаловажно. Пользование компасом, правильно читать карту", - отметил Носков.

Также продолжается сбор и отправка гуманитарной помощи для мобилизованных силами регионального правительства и местных организаций: от шапок, балаклав и носков с перчатками, до специального военного оборудования и отопительных приборов. Отправлен и очередной груз сухих пайков, в которые входят консервы, еда быстрого приготовления, бутилированная вода, шоколад, печенье и сгущенка.

О семьях мобилизованных позаботятся органы власти и местного самоуправления. Каждый перед отправкой в Елань на пункте сбора заполнил специальную анкету, а дополнительная информация была уточнена у самих членов семей.

"Ребята, уходя по мобилизации, оставили опросные листы. Опрос проводило главное управление социальной защиты. Все проблемы, которые ребята там написали, мы знаем, понимаем. Сейчас ведем работу по выдаче дров, отраслевые департаменты занимаются ремонтами, кому это необходимо, и решением других проблемам. Помогаем семьям продуктовыми наборами. Совместно с правительством области, эту работу активно ведут муниципальные образования, у которых есть поименные списки людей, которые ушли, и по каждой семье уже точечно отрабатываем", - добавил Носков.

Теги: Елань, инструктор, бой, медик



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