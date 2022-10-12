12 Октября 2022
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Путин - об ошибках частичной мобилизации

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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Новой волны мобилизации в России нет, - Песков

Новой волны мобилизации граждан для участия в специальной военной операции на Украине в настоящее время в РФ нет.

"Никакой новой волны (мобилизации) нет. Здесь нужно у каждого конкретного губернатора уточнять, что они имеют в виду", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, высказавшегося о заявлении ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания.

Напомним, военный комиссар Ростовской области Игорь Егоров заявил, что частичная мобилизация в Ростовской области проходит в рамках установленного указом президента плана по призыву в России 300 тыс. человек.

"Я хотел бы напомнить, что никаких волн не существует", - сказал он на видео, опубликованном региональным информагентством "ДОН 24".

Егоров отметил, что Ростовская область продолжает выполнять мероприятия по призыву граждан по специальностям, в которых нуждаются Вооруженные силы.

Ранее сообщалось, что власти Курской и Ростовской областей объявили о завершении первого этапа мобилизации и переходе ко второму этапу. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что регион получил новое мобилизационное задание. По его словам, новое задание уже начали выполнять муниципальные призывные комиссии. При этом зампред Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что мобилизация не делится на этапы.

Теги: Дмитрий Песков, частичная мобилизация, волна



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Ранее 11.10.2022 19:01 Мск Курская и Ростовская область объявили о переходе ко второму этапу мобилизации


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