Замглавы Магнитогорска, обвиняемого в получении взятки, оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил под арестом заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, сторона защиты указывала на отсутствие намерений скрыться и воспрепятствовать производству по делу и просила избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, обвиняемые в 2022 году получили не менее 1,5 млн рублей от директора коммерческой организации за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города с муниципальным предприятием.

Под арестом чиновники пробудут до 13 ноября.