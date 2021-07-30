Анна Пракатень стала второй в академической гребле на Олимпийских играх

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Токио.

28-летняя Пракатень уступила победительнице 3,42 секунды. Золотую награду же выиграла новозеландка Эмма Твигг, показавшая в финале время 7 минут 13,97 секунды. "Бронза" - у австрийки Магдалены Лобниг (+5,75).

Отметим, что в этом классе академической гребли у наших спортсменов (СССР/Россия) не было наград с московской Олимпиады 1980 года.