Анна Пракатень стала второй в академической гребле на Олимпийских играх
Россиянка Анна Пракатень завоевала серебряную медаль в академической гребле в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Токио.
28-летняя Пракатень уступила победительнице 3,42 секунды. Золотую награду же выиграла новозеландка Эмма Твигг, показавшая в финале время 7 минут 13,97 секунды. "Бронза" - у австрийки Магдалены Лобниг (+5,75).
Отметим, что в этом классе академической гребли у наших спортсменов (СССР/Россия) не было наград с московской Олимпиады 1980 года.
Анна Пракатень сегодня взяла серебро в одиночке, очень мощно рванув на финиш 🥳— Матч ТВ (@MatchTV) July 30, 2021
В этом классе академической гребли у нас не было наград 41 год, но Аня все исправила. Какое же крутое выступление 😎 pic.twitter.com/rnU25DaVfq