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Казначейские бумаги США, дорлговые расписки, ценные бумаги США (2016) | Фото: marketsignal.ru

Россия продолжает наращивать вложения в американские гособлигации

Россия продолжает наращивать вложения в американские казначейские ценные бумаги. В январе объем таких вложений составлял уже $6,145 млрд, в декабре – только $6,011 млрд, приводит "Коммерсант" данные Минфина США.

Впрочем, России еще очень далеко до крупнейших держателей американских гособлигаций: у Японии бумаг на $1,27 трлн, у Китая - $1,09 трлн.

По сравнению с мартом 2020 года инвестиции России в эти активы увеличились почти в два раза – весной цифра составляла $3,85. Но при этом цифра несравнимо меньше показателей 2013 года – тогда пик вложений составил $164,3 млрд. В 2014-м году Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций.

Напомним, в конце февраля в МИД РФ призвали сократить до минимума использование "ядовитого" доллара. "Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

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Россия продолжает наращивать вложения в американские гособлигации

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Теги: гособлигации сша, вложения, резервы, инвестиции



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