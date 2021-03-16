Россия продолжает наращивать вложения в американские гособлигации

Россия продолжает наращивать вложения в американские казначейские ценные бумаги. В январе объем таких вложений составлял уже $6,145 млрд, в декабре – только $6,011 млрд, приводит "Коммерсант" данные Минфина США.

Впрочем, России еще очень далеко до крупнейших держателей американских гособлигаций: у Японии бумаг на $1,27 трлн, у Китая - $1,09 трлн.

По сравнению с мартом 2020 года инвестиции России в эти активы увеличились почти в два раза – весной цифра составляла $3,85. Но при этом цифра несравнимо меньше показателей 2013 года – тогда пик вложений составил $164,3 млрд. В 2014-м году Россия начала вывод резервов из американских гособлигаций.

Напомним, в конце февраля в МИД РФ призвали сократить до минимума использование "ядовитого" доллара. "Нам нужно отгородить себя от финансовой и экономической системы США, чтобы устранить зависимость от этого ядовитого источника постоянных враждебных действий. Нам нужно сократить роль доллара в любых операциях", - заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.