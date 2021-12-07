07 Декабря 2021
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Происшествия Москва
Стрельба в МФЦ &quot;Рязанский&quot; на юго-востоке Москвы (2021) | Фото: telegram-канал SHOT / t.me/shot_shot

СМИ: Стрельбу в московском МФЦ открыл антимасочник

Стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы устроил 45-летний москвич. Он зашел в здание и отказался надевать маску, сообщает "Интерфакс".

По словам источника, охранник попробовал вывести его, но мужчина достал пистолет и открыл огонь. Его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина начал стрелять сразу, как зашел в здание. После этого всех посетителей МФЦ эвакуировали.

В результате инцидента убиты два человека: администратор МФЦ и охранник, ранены трое. Среди пострадавших – один ребенок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Теги: мфц, стрельба, москва



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Ранее 07.12.2021 15:45 Мск В московском МФЦ неизвестный устроил стрельбу


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