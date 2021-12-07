СМИ: Стрельбу в московском МФЦ открыл антимасочник

Стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы устроил 45-летний москвич. Он зашел в здание и отказался надевать маску, сообщает "Интерфакс".

По словам источника, охранник попробовал вывести его, но мужчина достал пистолет и открыл огонь. Его задержал сотрудник подразделения по вопросам миграции.

Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что мужчина начал стрелять сразу, как зашел в здание. После этого всех посетителей МФЦ эвакуировали.

В результате инцидента убиты два человека: администратор МФЦ и охранник, ранены трое. Среди пострадавших – один ребенок, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.