Гражданская жена открывшего в МФЦ стрельбу назвала причину его нападения

Сергей Глазов, который устроил стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве, мог сделать это из-за психической неустойчивости.

Как сообщила бывшая гражданская жена Нина, поведение мужчины заметно изменилось после "командировки в Малайзию", однако предпосылок к такому поступку не было, отметила она. "Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу", — сказала женщина.

Она отметила, что Глазова "был интерес к оружию", а нож при нем был всегда, сообщает "Московский комсомолец".

Напомним, 7 декабря мужчина зашел в помещение МФЦ, расположенное на юго-востоке Москвы, и открыл стрельбу из огнестрельного оружия по находящимся в помещении людям. От полученных повреждений два человека погибли на месте. Пострадали трое, среди них — ребенок.

Суд арестовал Глазова до 7 февраля 2022 года.