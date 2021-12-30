Власти Украины ограничили гражданам свободу передвижения при военном положении

Кабмин Украины принял постановление о запрете или ограничении выбора места пребывания лицам на территории, где введено военное положение. В качестве очередного "новогоднего подарка" гражданам решили напомнить, что в стране в любой момент может быть объявлено военное положение.

Напомним, на днях власти Украины решили взять почти всех женщин до 60 лет на военный учет, в том числе беременных и с малолетними детьми - на случай войны. Они обязаны до конца 2022 года пройти медкомиссию и стать на военный учет в военкомате.

Новым постановлением регулируется порядок ограничения конституционного права на свободу передвижения. Военное положение вводится указом президента после утверждения в Раде, причем может вводиться в некоторых регионах, как это уже было сделано в конце 2018 года после провокации в Керченском проливе. Тогда, однако, это ничуть не помогло Петру Порошенко сохранить пост президента.

При введении военного положения гражданам будет запрещено менять место прописки, то есть они прикрепляются к действующему месту прописки. При этом, что характерно, речь идет не только о формальной прописке, но и о фактическом местопребывании, которое декларируется с помощью портала "Дия". С его помощью уже второй год контролируют местопребывание людей, отправленных на изоляцию.

Издание "Страна" полагает, что не исключен сценарий ввести под предлогом "российской угрозы" военное положение в случае, если власти поймут, что без этого им не удержать политическую ситуацию в своих руках. Так, мэр Киева Виталий Кличко уже пытается обзавестись собственными военизированными отрядами.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что на случай "российского вторжения" власти разработали план обороны и готовы к войне против России. В соцсетях украинцы обсуждают, собирается ли жена Владимира Зеленского становиться на военный учет.