На Украине женщин до 60 лет обязали пройти медкомиссию и стать на военный учет

Министерство обороны Украины обнародовало перечень профессий, после получения которых женщины становятся военнообязанными. Фактически всех женщин до 60 лет обязали пройти медкомиссию и стать на учет в военкоматах.

Перечень охватывает сотни специальностей и профессий. Теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины из этого перечня, которые уже работают у них, стали на военный учет. А при приеме на работу женщин следует проверять у них наличие военно-учетных документов и отметок о постановке на воинский учет. Пренебрежение этими нормами грозит штрафами.

В списке не только технические специальности, но и журналистика, ветеринария, кулинария, туризм, финансы, экономика, бухгалтерское дело, музейное дело, социология и т.д. - практически все специальности.

Адвокат Ростислав Кравец сказал, что буквально все женщины моложе 60 лет обязаны пойти в военкомат, пройти медкомиссию и стать на военный учет. Но по факту вряд ли военкоматы готовы к наплыву такого количества людей. К тому же само решение абсурдное. Власти говорят, что в стране эпидемия коронавируса, а сами толкают людей на столпотворения в военкоматах. Также у многих маленькие дети или другие обстоятельства - какие из них военные?

"Если они говорят, что на нас нападет Путин, то почему не видно никаких системных действий государства по обороне? Почему Кабмин занят исключительно придумыванием, кого еще принудительно вакцинировать. Президент тоже не проявляет никаких идей по обороне. И в это время появляются такие приказы", - сказал Кравец "Стране", которую киевские власти заблокировали за "пророссийскость".

Недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готовится к войне с Россией - организовывает гражданскую оборону, проводит работу по набору и обучению резервистов.

"Мы никуда не уйдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - сказал украинский президент Владимир Зеленкий год назад по поводу ожидаемой им войны с Россией.