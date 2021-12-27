Даже беременных. На Украине поставят на военный учет всех

На Украине возьмут на военный учет всех женщин, даже беременных и кормящих. Об этом заявило министерство обороны республики.

На прошлой неделе на Украине власти объявили, что фактически все женщины до 60 лет обязаны пройти медкомиссию и стать на военный учет. После поднявшегося возмущения главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что речи о призыве или обязательной мобилизации пока нет. Это произойдет лишь в случае войны. По его словам, власти проводят "антибюрократическую реформу" в военном учете - цифровизацию. Будто бы это шаг навстречу самим женщинам, желающим служить в армии.

Однако военнообязанными становятся все женщины, а не только желающие служить. Об этом заявило ГУР. Ситуация требует знать все резервы до конца 2022 года, и к этому сроку обязательно нужно стать на военный учет.

"Беременные женщины и женщины с малолетними детьми тоже берутся на военный учет", - предупредило ГУР.

Депутат Рады Максим Бужанский написал, что военный учет беременных - это "творческое развитие фейка "бабы еще нарожают".

Решение властей вызвало возмущение среди украинских женщин. Была зарегистрирована петиция об отмене этой нормы. За двое суток она набрала необходимые 25 тыс. голосов, чтобы не нее отреагировал президент.

"Вроде бы изменился лишь перечень, но, согласно ему, почти все женщины нашего государства должны быть военнообязанными. Это безобразие!!! Никакого общественного обсуждения. Никаких подготовительных мероприятий. Ни одного переходного периода и разъяснений относительно механизма реализации", - говорится в тексте петиции.

Интересно, что такую петицию могли составить сами власти, которые могут объявить переходный период и разъяснить механизм реализации, формально ответив на требования петиции, но не отменить военный учет женщин.

"Мы все будем воевать, все будут мобилизованы - и мужчины, и женщины", - заявил год назад Владимир Зеленский по поводу ожидаемой им войны с Россией.