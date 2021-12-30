30 Декабря 2021
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Наука и техника В России
Российская академия наук, РАН (2017) | Фото: onznews.wdcb.ru

Институт РАН потратил более 700 тысяч рублей на изучение ада и зла

Институт философии Российской академии наук потратил 742 тыс. руб. на исследование "Является ли злом существование ада".

Согласно данным на сайте госзакупок, договор выполнен в октябре текущего года. Единственным поставщиком госзакупки указан доцент, кандидат философских наук Игорь Гаспаров. Его место работы - Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко и "Высшая школа экономики".

Кроме того, Институт философии РАН потратил 667 тыс. руб. на выполнение научной работы "Алексиус Майнонг и австрийская философия XIX- нач. XX: Основные идеи и позднесхоластические корни". Договор исполнен полторы недели назад.

742 тыс. руб. пошли на исследование "Бесполезная свобода и проблема ада". Единственным поставщиком госзакупки указан кандидат наук, преподает в НИУ ВШЭ Александр Мишура. Договор был исполнен в октябре.

Также 686 тыс. руб. были выделены на исследование "Реляционное измерение проблемы зла и мистическая теодицея". Работу выполняет Богдан Фауль.

Как отметили в РАН, люди выиграли конкурс в рамках гранта, сообщает РБК.

Теги: РАН, гранты



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