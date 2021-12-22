"Кадровые интриги": у Института философии РАН конфликт с Минобрнауки РФ

У руководства Института философии РАН начался конфликт с Минобрнауки, которое неожиданно оставила без поста руководителя академика Андрея Смирнова, находившегося в статусе врио директора института с 2015 года.

Вместо этого на пост врио директора назначили Анатолия Черняева, ведущего научного сотрудника ИФ РАН. Ученый совет организации это не устроило, его члены сочли это проявлением рейдерства и подписали обращение к президенту России с просьбой разрешить ситуацию и назначить Смирнова руководителем.

В заявлении на сайте института говорится, что назначение проходило с нарушениями и "в полной тайне от института". Ученый совет (заявление подписано научным руководителем ИФ РАН академиком Абдусаламом Гусейновым) заявил об отсутствии у Черняева авторитета среди сотрудников института и объективных предпосылок к такому назначению.

Авторы обращения считают, что после публичных "репутационных и статусных потерь" Черняев "включился в кампанию по дискредитации института в целом и в особенности его руководства". Ученый совет ИФ РАН полагает, что кампанию ведут структуры, близкие православному медиамагнату Константину Малофееву.

Причиной конфликта между двумя структурами (созданными под руководством Смирнова и Малофеева) в ИФ РАН видят конкуренцию в разработке идеологических основ для государства.

"В планах еще не существующей православно-монархической партии – разработка "Программы-мечты 2050", претендующей стать идеологическим ориентиром деятельности Президента РФ и основой государственной идеологии. Вместе с тем в ИФ РАН под руководством А.В. Смирнова разрабатывается большая программа "Российский проект цивилизационного развития". Данное академическое исследование исключает участие в политике и сочинении идеологий. Но это не отменяет того факта, что и кадровые интриги вокруг Института философии РАН могут являться следствием желания устранить хотя бы гипотетическую идейную конкуренцию или даже приватизировать авторитетный интеллектуальный потенциал. В худшем случае речь может идти о недобросовестной конкуренции в системе партийного строительства", - говорится в сообщении ученого совета.

"Именно такой ученый [как Смирнов], опытный организатор науки, совмещающий глубину академического философского знания с подлинно патриотической позицией, способен принести наибольшую пользу в качестве руководителя ведущего философского института России. Его неутверждение вносит нервозность и в другие научные коллективы, способствует появлению ненужной конспирологии, создает лишнее напряжение между учеными и структурами управления", - говорится в обращении к президенту России.