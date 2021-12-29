29 Декабря 2021
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монета с Екатеринбургом (2021) | Фото: cbr.ru

В Екатеринбург поступили памятные монеты, посвященные городу

В Екатеринбург поступили памятные монеты, посвященные столице Урала. Об этом Накануне.RU сообщили в Уральском главном управлении Банка России.

Напомним, 18 ноября этого года ЦБ РФ выпустил памятные монеты из новой серии "Города трудовой доблести", в том числе посвященные Екатеринбургу. Десятирублевая монета из стали с латунным гальваническим покрытием отчеканена тиражом в 1 миллион штук. На ней изображен фрагмент известного памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу.

Как отметили в управлении, эта памятная монета, как и все выпускаемые Банком России, является законным средством наличного платежа на территории нашей страны. Она обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

Сейчас новые деньги уже поступили в Екатеринбург. Сколько всего их пришло в столицу Урала, в банке не уточнили.

монета с Екатеринбургом(2021)|Фото: cbr.ru

Теги: монеты, банк, поступление, Екатеринбург



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Ранее 18.11.2021 10:46 Мск Банк России выпустил в обращение монету в честь Екатеринбурга


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