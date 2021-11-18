18 Ноября 2021
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Экономика Свердловская область
монета с Екатеринбургом (2021) | Фото: cbr.ru

Банк России выпустил в обращение монету в честь Екатеринбурга

Сегодня, 18 ноября, Банк России выпустил в обращение памятные монеты из недрагоценного металла серии "Города трудовой доблести". Среди них есть и Екатеринбург.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка, номинал каждой монеты составляет 10 рублей. Кроме столицы Урала, в серии представлены Боровичи, Иваново и Омск.

Монеты имеют форму круга диаметром 22 мм, а на лицевой и оборотной сторонах по окружности имеется выступающий кант.

монета с Екатеринбургом(2021)|Фото: cbr.ru

Так, на монете "Екатеринбург" (каталожный № 5714-0076) расположено рельефное изображение фрагмента памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу. Ее тираж составил 1 млн штук.

Любопытно, что в день выпуска монеты, 18 ноября, отмечается исторический день рождения уральской столицы. Горожан уже поздравил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.



Теги: монеты, банк, Екатеринбург



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