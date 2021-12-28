28 Декабря 2021
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Экономика В России
Коллаж, Марат Хуснуллин, реновация (2020) | Фото: Накануне.RU

Глина же не подорожала в земле, почему кирпич из нее подорожал на 30%?! - Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве России за стройку, поручил регионам собрать информацию о необоснованном повышении строительных материалов, в которых нет импортной составляющей.

Именно рост цен на зарубежных рынках власти сейчас называют одним из значимых факторов увеличения инфляции в России. Они считают, что если продукция отечественная, то ей не с чего дорожать (неизвестно, учитывается ли при этом, например, рост цен на грузовые перевозки или возросшая стоимость топлива).

"Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Я дал поручение регионам собрать [информацию], где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится. Глина же не подорожала в земле. Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?" – заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом вице-премьер не считает нужным водить государственное регулирование цен на стройматериалы.

Теги: марат хуснуллин, рост цен, стройматериалы, проверка, сговор



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