Глина же не подорожала в земле, почему кирпич из нее подорожал на 30%?! - Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин, отвечающий в правительстве России за стройку, поручил регионам собрать информацию о необоснованном повышении строительных материалов, в которых нет импортной составляющей.

Именно рост цен на зарубежных рынках власти сейчас называют одним из значимых факторов увеличения инфляции в России. Они считают, что если продукция отечественная, то ей не с чего дорожать (неизвестно, учитывается ли при этом, например, рост цен на грузовые перевозки или возросшая стоимость топлива).

"Песок с чего должен подорожать в два раза, или щебень с чего должен подорожать? Это чисто картельный сговор, монополия. Вот с этим мы будем бороться с привлечением правоохранительных органов. Я дал поручение регионам собрать [информацию], где у кого кирпич подорожал необоснованно на 30%, кирпич из глины производится. Глина же не подорожала в земле. Или цемент с чего у нас в стране на 30% подорожал?" – заявил Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

При этом вице-премьер не считает нужным водить государственное регулирование цен на стройматериалы.