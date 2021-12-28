"Мы вакцинировали 70% взрослого населения": свердловский вице-губернатор о QR-каникулах

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков объяснил введение так называемых QR-каникул в регионе.

Напомним, в понедельник глава Среднего Урала Евгений Куйвашев отменил требование предъявлять QR-коды в кафе, ресторанах, фитнес-центрах и банях. Еще раньше коды отменили в торговых центрах.

Как заявил Креков на сегодняшнем брифинге, одной из целей отмены кодов было "стремление поддержать бизнес".

"Это налогоплательщики и те люди, которые обеспечивают многих рабочими местами. Мы поэтапно вводили QR-коды, поэтапно объявляем и QR-каникулы", - пояснил вице-губернатор.

По его словам, эффект от QR-кодов был серьезным: только в течение ноября было вакцинировано 480 тысяч жителей Свердловской области.

"До этого мы такое количество вакцинировали практически четыре месяца. И то, что сегодня мы подходим к цифре вакцинации в 60% населения и 70% взрослого населения - это результат QR-кодирования", - уверен Креков.

При этом он заявил, что расслабляться нельзя, поскольку впереди новогодние праздники.

Напомним, также сегодня Павел Креков сообщил, что появление в регионе нового штамма ковида "омикрон" - это лишь вопрос времени.