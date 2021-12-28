Сбежавшая "золотая судья" оставила в России недвижимость за 300 млн

Сбежавшая от правосудия "золотая судья" Елена Хахалева оставила в России недвижимость за 300 млн рублей, сообщает "КП-Кубань".

По данным издания, дом за 85 млн, где прошла скандальная свадьба дочери, судья успела продать. Особняк площадью 700 кв. м украшен внутри позолотой. Участок, на котором находится этот дом, сейчас принадлежит некому грузинскому предпринимателю, его имя не называется.

Рядом с большим особняком находится еще один дом площадью 70 квадратных метров. Он построен из простых материалов и незамысловатой архитектурой - в нем была прописана Елена Хахалева. Но, по словам соседей, там "золотая судья" никогда не жила. Она обосновалась в элитном закрытом коттеджном поселке Краснодара. Эта недвижимость оценивается в 300 млн рублей.

15 декабря высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края уголовное дело.

В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016 по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

За неделю до возбуждения уголовного дела судья покинула Россию. Сообщалось, что она улетела в Ереван, откуда отбыла в Грузию.

В прошлом году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

В центре внимания СМИ краснодарская судья оказалась после свадьбы дочери – ряд изданий сообщили о роскошном гулянии на $2 млн. После церемонии Хахалева и получила свое "золотое" прозвище.