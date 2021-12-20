20 Декабря 2021
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Общество В России В бывшем СССР
Елена Хахалева (2018) | Фото: inright.ru

"Золотая судья" Хахалева может находиться в Грузии

"Золотая судья" Елена Хахалева могла сбежать в Грузию, чтобы скрыться от российского правосудия.

Как заявил адвокат Олег Лурье, существуют фотографии, на которых женщина, похожая на экс-судью Хахалеву сидит за столом с криминальным авторитетом Петсо. По словам юриста, когда его опрашивали о месте проживания, он рассказывал, что жил у неких Хахалевых, и дал адрес.

"Поэтому я полагаю, что Елена Хахалева убыла из Еревана в Грузию", — отметил Лурье. Он отметил, что Хахалева не объявлена в федеральный розыск и в Интерпол, сообщает "РЕН ТВ".

В прошлом году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

Теги: Хахалева, судья



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Ранее 15.12.2021 15:54 Мск "Золотая судья" Хахалева улетела из России
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