15 Декабря 2021
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Общество В России
Елена Хахалева (2018) | Фото: inright.ru

"Золотая судья" Хахалева улетела из России

Бывшая судья Елена Хахалева, которую могут обвинить в мошенничестве и служебном подлоге, покинула Россию неделю назад.

Об этом сообщили на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, которая решает, давать ли согласие на возбуждение дела в отношении Хахалевой.

"По информации, полученной представителем Следственного комитета от ФСБ, Хахалева 8 декабря вылетела в Ереван", - цитирует РИА Новости секретаря.

В прошлом году "золотая судья" была отчислена из штата Краснодарского краевого суда. Этому предшествовало лишение судьи полномочий. В марте 2020 года дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой.

В центре внимания СМИ краснодарская судья оказалась после свадьбы дочери – ряд изданий сообщили о роскошном гулянии на $2 млн. После церемонии Хахалева и получила свое "золотое" прозвище.

Теги: елена хахалева, золотая судья



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Ранее 28.07.2020 15:49 Мск "Золотую судью" Елену Хахалеву уволили


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