В Забайкалье школьник, вооруженный топором и ножами, заперся в классе с младшеклассниками

В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении 14-летнего подростка - он обвиняется в приготовлении к убийству двух и более лиц.

"По факту происшествия в школе возбуждено уголовное дело", - сообщает СУ СКР по региону.

Отмечается, что пострадавших нет. Обвиняемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным СМИ, подросток накануне пришел с топором и ножами в школу Шелопугинского района. Он сумел пройти через охрану во время уроков и заперся в кабинете с младшеклассниками. Учительница вступила с ним в переговоры и смогла успокоить школьника. Прибывшие в образовательное учреждение силовики задержали подростка.