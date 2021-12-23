23 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2019) | Фото: Накануне.RU

От Куйвашева требуют вернуть на работу свердловчан, отстраненных из-за отсутствия QR-кода

Лидер фракции КПРФ в Законодательном собрании Свердловской области Александр Ивачев обратился к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой допустить на рабочие места тех, кто был отстранен от трудовой деятельности из-за отсутствия QR-кода.
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Напомним, на этой неделе свердловские власти решили в преддверии новогодних праздников временно отменить действие QR-кодов в торговых центрах. Распоряжение дал губернатор Куйвашев. Ограничение снимается с 22 декабря и продлится до 20 января.

Ивачев направил главе региона депутатский запрос. В нем коммунист отмечает, что решение о послаблении режима в ТЦ было принято для поддержки бизнеса, но "тысячи свердловчан, оставшиеся без работы из-за прививочной кампании, куда больше нуждаются в возможности продолжать свою трудовую деятельность, чтобы иметь средства к существованию".

"Цинизм придуманных властью QR-каникул ошарашивает. Еще вчера они клеймили нас убийцами за разговоры о неэффективности куар-ограничений, а уже сегодня отменяют коды в торговых центрах. С формулировкой "Мы специально берем месячный эксперимент для того, чтобы увидеть, как эта мера отразится на эпидситуации" (П.В. Креков - замгубернатора Свердловской области). Дорогой Павел Владимирович, она никак не отразится! Отразится новый штамм, который в праздники завезет из-за рубежа "элита". Итоги этого эксперимента и последующие "выводы" заранее известны каждому жителю области", - написал Александр Ивачев на своей странице в соцсети.

народ, толпа, торговый центр(2021)|Фото: Накануне.RU

Депутат возмутился: как можно отменять коды в торговиках, чтобы граждане тратили деньги, и при этом сохранять запрет на работу для непривитых?

"У нас только учителей тысяча человек осталась без зарплаты! Понятно, что вашим друзьям, владельцам ТЦ, надо заработать, но жителям тоже хочется иметь средства. Хотя бы на еду!", - добавил Ивачев.

Он направил Куйвашеву депутатский запрос с требованием отменить ограничения в допуске к работе для всех специальностей.

Напомним, ранее из-за QR-послаблений в торговых центрах возмутились рестораторы. Они отмечают, что в заведениях общепита до сих пор требуют QR-код, что создает неравные условия для работы предприятий.

Теги: Куйвашев, Ивачев, QR-коды



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