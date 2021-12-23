Рестораторы Екатеринбурга недовольны отменой QR-кодов у конкурентов в ТЦ

В Екатеринбурге рестораторы остались недовольны недавними послаблениями режима QR-кодов.

Напомним, что с 22 декабря до 20 января в торговых центрах отменили вход по кодам, а ресторанам разрешили работать в ночное время. Несмотря на это, в заведениях общепита до сих пор требуют QR-код.

В связи с этим рестораторы обратились к уполномоченному по защите прав бизнесменов региона Елене Артюх, сообщает "Интересный Екатеринбург". Авторы жалобы считают, что новый указ вступает в противоречие с п. 8 ст. 4 федерального закона № 135 от 26.07.2006 года "О защите конкуренции" и создает неравные условия на рынке труда.