23 Декабря 2021
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Пустой ресторан PIZZA MIA в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Рестораторы Екатеринбурга недовольны отменой QR-кодов у конкурентов в ТЦ

В Екатеринбурге рестораторы остались недовольны недавними послаблениями режима QR-кодов.

Напомним, что с 22 декабря до 20 января в торговых центрах отменили вход по кодам, а ресторанам разрешили работать в ночное время. Несмотря на это, в заведениях общепита до сих пор требуют QR-код.

В связи с этим рестораторы обратились к уполномоченному по защите прав бизнесменов региона Елене Артюх, сообщает "Интересный Екатеринбург". Авторы жалобы считают, что новый указ вступает в противоречие с п. 8 ст. 4 федерального закона № 135 от 26.07.2006 года "О защите конкуренции" и создает неравные условия на рынке труда.

Теги: Екатеринбург, RQ-код, ТЦ, жалоба, Артюх



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