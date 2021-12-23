23 Декабря 2021
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Экономика В России
большегруз, автомобиль, фура, &quot;Платон&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Перевозчики поднимают расценки на свои услуги на 15–25%

Грузоперевозчики в России приступи к уведомлению своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15–25% в зависимости от направления.

По данным национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта "Грузавтотранс", более 80% членов организации начали рассылать уведомления о росте цен.

Как говорят участники рынка, повышение связано с удорожанием комплектующих, масла, обслуживания транспортных средств. Однако основная причина кроется в подорожании дизельного топлива за год на 16–19%, на него приходится половина затрат грузоперевозчиков.

Это послужило поводом обращения ассоциации к президенту России, в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу с просьбой остановить рост цен на топливо.

Как сообщили в Минэнерго, там рассмотрят обращение. При этом ведомство обращает внимание, что уже предпринимает меры для снижения темпов подорожания нефтепродуктов, пишут "Известия".

Напомним, в Минтрансе России нашли способ для снижения стоимости грузоперевозок и, в конечном счете, овощей и других продуктов, на стоимость которых сильно влияет транспортная составляющая. В первую очередь это та продукция, которую приходится привозить в регионы издалека.

Теги: перевозчики, грузы, топливо



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Ранее 13.10.2021 08:22 Мск В Минтрансе нашли способ снизить стоимость перевозки овощей


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