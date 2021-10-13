13 Октября 2021
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Экономика В России
овощи, цены (2017) | Фото: Накануне.RU

В Минтрансе нашли способ снизить стоимость перевозки овощей

В Минтрансе России нашли способ для снижения стоимости грузоперевозок и, в конечном счете, овощей и других продуктов, на стоимость которых сильно влияет транспортная составляющая. В первую очередь это та продукция, которую приходится привозить в регионы издалека.
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Министерство предлагает увеличить финансовую поддержку лизинговых компаний, у которых логистические предприятия выкупают новые машины. Источник тоже найден: ведомство предлагает пустить на эти цели средства от утилизационного сбора. Только в 2022 году этот сбор составит 420 млрд руб., пишут "Известия". Впрочем, утильсбор имеет совершенно определенную цель, и пока не известно, согласится ли Минприроды и вице-премьер Виктория Абрамченко, отвечающая в правительстве за экологию, "поделиться" этим сбором.

В августе Минсельхоз жаловался на рост стоимости перевозок, в некоторых регионах "даже кратно". Впрочем, в Минтрансе хоть и признают, что цены растут, но видят на то причины. Свое влияние оказала и пандемия, но "общемагистральной" причиной стало "обеление" рынка логистики.

После жалоб Минпромторга и Минсельхоза на рост транспортных расходов фермеров и торговых сетей (и, как следствие, рост цен на прилавках) Минтранс провел совещание с транспортными компаниями.

большегруз, автомобиль, фура, "Платон"(2018)|Фото: Накануне.RU

"Есть понимание, что цифры, которые звучали порой в СМИ, что стоимость перевозки в два раза превышает то, что было в прошлом году, скорее не подтверждаются. Скачкообразный рост цен не присутствует. Если речь идет о перевозке собственным парком, рост находится в пределе инфляции или ниже. По ряду направлений действительно есть рост тарифов. Основные причины: большой дефицит транспортных средств и водителей, коронавирус сыграл определенную роль, наблюдается отток кадров", - рассказывал глава департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Сергей Бакирей на совещании рабочей группы по снижению стоимости овощей (проходило на площадке "Единой России") в августе.

Еще одной причиной является резкий рост интернет-торговли, многие транспортные компании переориентировались на этот рынок.

"Но общемагистральная причина – "обеление" рынка. В целом это благо. Не секрет, что рынок этот является непрозрачным. Десятки тысяч человек работают на этом рынке, а регуляторики никакой нет. Кто занимался незаконным предпринимательством, демпингом в ущерб безопасности - уходят. И это влияет на стоимость перевозок. Идет рост логистических издержек 10-20%", - отметил Бакирей.

Он добавил, что в сегменте транспортировки в сельском хозяйстве (например, от поля до элеватора) есть еще одна проблема: очень старый подвижной состав, техника быстро выбывает, а новая непомерно дорожает, иногда на 1,5 млн руб. за единицу. Стоимость комплектующих тоже резко растет. "Например, шина для "КамАЗа" в 2018-м году стоила 13-14 тыс. руб., сейчас – 17-18 тыс. руб.", - рассказал глава департамента.

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В Минтрансе нашли способ снизить стоимость перевозки овощей

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Теги: минтранс, овощи, расходы, транспорт, грузоперевозки, лизинг



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