Суд арестовал ректора Гафурова по делу о заказном убийстве

Басманный суд Москвы арестовал ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова, который обвиняется в заказном убийстве.

Ему предъявлено обвинение по факту убийства группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму. Ректор будет находиться под стражей до 21 февраля 2022 года.

Таким образом, в удовлетворении ходатайства стороны защиты об избрании в отношении Гафурова меры пресечения не связанной с заключением под стражу отказано, сообщают "Ведомости".

СМИ сообщили, что Гафуров может оказаться фигурантом дела об убийстве, совершенном несколько лет назад. Источники издания "Татар-информ" связывают задержание ректора с обстоятельствами уголовных дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ "29-й комплекс" из Набережных Челнов.