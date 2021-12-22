22 Декабря 2021
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Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

Ректору КФУ предъявили обвинение в убийстве по найму

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова предъявили обвинение в убийстве по найму.

В материалах, поступивших в суд, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору"), передает ТАСС.

Следствие требует ареста Гафурова.

Ранее СМИ сообщили, что Гафуров может оказаться фигурантом дела об убийстве, совершенном несколько лет назад. Источники издания "Татар-информ" связывают задержание ректора с обстоятельствами уголовных дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ "29-й комплекс" из Набережных Челнов.

Также сообщалось, что задержанием занимались правоохранительные органы федерального уровня. Допрашивали ректора КФУ в Казани, но позже увезли в Москву.

Теги: ректор Казанского федерального университета, убийство по найму



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Ранее 22.12.2021 09:36 Мск Ректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в убийстве


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