Ректору КФУ предъявили обвинение в убийстве по найму

Ректору Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова предъявили обвинение в убийстве по найму.

В материалах, поступивших в суд, он числится обвиняемым по ч 2. ст. 105 ("Убийство группой лиц по найму и предварительному сговору"), передает ТАСС.

Следствие требует ареста Гафурова.

Ранее СМИ сообщили, что Гафуров может оказаться фигурантом дела об убийстве, совершенном несколько лет назад. Источники издания "Татар-информ" связывают задержание ректора с обстоятельствами уголовных дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ "29-й комплекс" из Набережных Челнов.

Также сообщалось, что задержанием занимались правоохранительные органы федерального уровня. Допрашивали ректора КФУ в Казани, но позже увезли в Москву.