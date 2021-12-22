Ректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в убийстве

Силовики задержали ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.

Официальной информации по этому поводу пока нет, причина задержания не уточняется. По данным издания "Татар-информ", задержанием занимались правоохранительные органы федерального уровня.

Издание "Реальное время" со ссылкой на источник сообщает, что Гафуров может оказаться фигурантом дела об убийстве, совершенном несколько лет назад.

Допрашивали ректора КФУ в Казани, но позже увезли в Москву.