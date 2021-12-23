23 Декабря 2021
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Происшествия Приволжский ФО В России
суд, наручники, решетка (2015) | Фото: polytika.ru

Ректор КФУ не признал вину по делу об убийствах

Ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафурова не признает вину по делу об убийстве. Об этом он сообщил членам московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), передает "Интерфакс".

Гафурову предъявлено обвинение по двум эпизодам, связанным с подстрекательством к убийству по найму.

Ректора задержали 22 декабря. Сообщалось, что допрашивали его в Казани, но позже увезли в Москву. Суд отправил Гафурова под арест до 21 февраля 2022 года.

Членство ректора КФУ в "Единой России" приостановлено на время расследования уголовного дела.

СМИ сообщили, что Гафуров может оказаться фигурантом дела об убийстве, совершенном несколько лет назад. Источники издания "Татар-информ" связывают задержание ректора с обстоятельствами уголовных дел, в которых ранее фигурировали лидеры ОПГ "29-й комплекс" из Набережных Челнов.

Теги: ректор, убийства, КФУ



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.12.2021 00:01 Мск Суд арестовал ректора Гафурова по делу о заказном убийстве
Ранее 22.12.2021 15:05 Мск Ректору КФУ предъявили обвинение в убийстве по найму
Ранее 22.12.2021 09:36 Мск Ректор Казанского федерального университета задержан по подозрению в убийстве


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