В ТЦ Екатеринбурга пока не заметили оживления из-за введенных "QR-каникул"

Торговые центры Екатеринбурга пока не слишком заполняются посетителями, несмотря на введенные "QR-каникулы".

Напомним, накануне свердловские власти решили в преддверии новогодних праздников временно отменить действие QR-кодов в ТЦ. Распоряжение об этом дал губернатор Евгений Куйвашев. Ограничение снимается с сегодняшнего дня, 22 декабря, и продлится до 20 января.

Однако, как рассказал Накануне.RU житель Екатеринбурга, посетивший сегодня крупнейшие торговые центры уральской столицы - "Гринвич" и "Пассаж" - никакого ажиотажа там пока что не наблюдается.

"Стоят вообще полупустые. Только парковки полные. Но может, это работающие рядом люди свои машины оставляют", - предположил он.

Как сообщил Накануне.RU официальный представитель "Общества Малышева, 73" (оно владеет ТРЦ "Гринвич" и "Пассаж") Илья Клюжин, посещаемость постепенно будет увеличиваться, но сейчас точных данных о ее росте нет.

"Замеры мы не делали. Восстановление посещаемости конечно будет, но не быстро. Впереди новогодние праздники, людям нужно делать покупки. С другой стороны, остались последние выходные в этом году, потом рабочая неделя и Новый год", - отметил Клюжин.

Он добавил, что в торговых центрах установлены счетчики посещаемости.

"Мы видим ее каждый день и по каждому входу. Но сегодня специально данные мы не смотрели", - заключил Илья Клюжин.

Стоит отметить, что посещаемость ТЦ может скоро увеличиться за счет свердловских школьников, которых досрочно отправили на каникулы из-за ситуации с ОРВИ и ковидом.