21 Декабря 2021
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Образование Свердловская область
школьные парты, пустой класс, дистанционка, дистант, каникулы, дистанционное обучение (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Свердловских школьников досрочно отправили на каникулы

Школьники Свердловской области досрочно отправятся на каникулы. Об этом на сегодняшнем брифинге заявил вице-губернатор Павел Креков.
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По его словам, это связано с распространением ОРВИ, а также ситуацией с коронавирусом в регионе.

"Мы приняли решение досрочно начать каникулы для школьников. Они начнутся на несколько дней раньше - 25 декабря", - сообщил Креков.

Он уточнил, что это позволит разорвать так называемые "социальные цепочки".

"Прерывание контактов в детских коллективах, в том числе и через учебный процесс, приводит к тому, что заболеваемость идет вниз", - отметил вице-губернатор.

Он добавил, что решение о том, в каком формате будет продолжаться обучение - очном или дистанционном - будет принято после 10 января следующего года.

Напомним, сегодня власти Свердловской области решили в преддверии новогодних праздников временно отменить действие QR-кодов в торговых центрах. Ограничение снимается с завтрашнего дня, 22 декабря, и продлится до 20 января.

Теги: каникулы, школьники, Креков



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