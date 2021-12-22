НКР: Срок ипотеки вырастет до трети от продолжительности жизни россиян

Срок ипотечного кредита в 2022 году достигнет почти трети средней продолжительности жизни россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР.

По данным аналитиков, средний срок ипотеки увеличится до рекордных 23 лет по сравнению с более чем 21 годом в 2021 году.

Отмечается, что в сентябре текущего года в России не осталось регионов, где средний срок взятой ипотеки составлял бы меньше 18 лет. В 2020 году таких субъектов РФ было 38.

Эксперты спрогнозировали увеличение срока кредита из-за более медленного роста доходов россиян. Также причиной стал как рост цен на недвижимость.

Напомним, глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко считает, что очередное повышение Банком России ключевой ставки ( до 8,5%) приведет к тому, что ставки по ипотеке на новостройки поднимутся до 10-10,2%.

По мнению Мутко, рост ипотечных ставок замедлит выдачу кредитов в 2022 году. В "ДОМ.РФ" ориентируются на цифру в 1,4 млн за предстоящий год (против 1,9 млн в этом году).