Ставки по ипотеке в новом году станут двузначными, - Мутко

Очередное повышение Банком России ключевой ставки ( до 8,5%) приведет к тому, что ставки по ипотеке на новостройки поднимутся до 10-10,2%, считает глава "ДОМ.РФ" Виталий Мутко.

"После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п.п. выше", - заявил глава института развития в интервью РБК.

По данным Мутко, сейчас льготная ипотека составляет около 30% всех выдаваемых кредитов, но остальное – кредиты по рыночным ставкам. ЦБ ранее сообщал, что на 1 ноября средняя ипотечная ставка в России составляет 7,7% - но это с учетом льготной ипотеки.

По мнению Мутко, рост ипотечных ставок замедлит выдачу кредитов в 2022 году. В "ДОМ.РФ" ориентируются на цифру в 1,4 млн за предстоящий год (против 1,9 млн в этом году).