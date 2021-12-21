Pfizer тестирует третью дозу для детей до 5 лет - две не дают эффекта

Корпорация Pfizer объявила, что тестирует ввод третьей дозы своего препарата вместо двух для детей до 5 лет. Об этом пишет Statnews.com.

Предварительный анализ показал, что иммунный ответ детей в возрасте от 2 до 4 лет на две дозы оказался не таким сильным, как ожидалось. Поэтому ставится новый эксперимент.

Pfizer и ее партнер BioNTech заявили, что после успешного исследования тройной они подадут заявку на экстренное разрешение этого эксперимента в первой половине 2022 года. Для детей до 5 лет Pfizer применяет одну десятую дозы для взрослых.

Планируется, что третья доза будет колоться минимум минимум через два месяца после второй дозы. Она вводится под предлогом защиты от "омикрона".

Руководитель отдела исследований вакцин Pfizer Катрин Янсен сказала, что после успешности новых исследований на детях будет введен последовательный трехдозовый подход к вакцинации для всех возрастов.

Напомним, в США вакцинировано около 70% населения. Смертность еще больше, чем в прошлом году, когда ковид же был, но не было вакцинации. То есть после вакцинации ситуация ухудшилась. Российский сенатор Алексей Пушков полагает, что за третьей дозой введут четвертую, потом пятую и т.д. Все это делается исключительно в интересах Биг Фармы.

В Новой Зеландии недавно после вакцинации умер 26-летний мужчина. Он перенес миокардит - воспаление сердечной мышцы. Это уже вторая подобная смерть в стране. Совет по безопасности вакцин также сообщил, что еще два человека, в том числе 13-летний ребенок, умерли от миокардита после вакцинации, но "после не значит вследствие". В Британии тоже резко выросла смертность среди подростков после начала их вакцинации.