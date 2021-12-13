Пушков: Сначала третья доза вакцины, а потом четвертая, пятая и т.д.

Сенатор Алексей Пушков подверг критике заявление гендиректора Pfizer Альберта Бурла о том, что против штамма "омикрон" может понадобиться четвертая доза вакцины уже сейчас.

"Естественно, а потом 5-я и 6-я, поскольку Big Pharma уже вошла во вкус гигантских доходов. Любой бизнес ставит на 1-е место прибыль, а затем общественное благо. Вот и Pfizer: "омикрон" пока не вызвал и одной миллионной доли заболеваний по сравнению с "дельтой", а в США с ним уже готовы сражаться мультипликацией доз. Которые должны мультиплицировать доходы Большой Фармы, понятное дело. It's the profit, stupid..." - написал Пушков в у себя телеграме.

Напомним, на днях главы Pfizer и BioNTech заявили, что новая вакцина от "омикрона" будет трехдозовой. При этом поражает, что никто не анализирует результаты ковид-вакцинации. В США вакцинировано 70% населения, а смертность выше прошлогодней и намного превышает среднюю за предыдущие годы. То есть никакого снижения смертности в США в результате вакцинации не произошло, но она упорно продвигается как единственное спасение. Это происходит и в других странах, включая Россию.

Недавно Пушков заявил, что на Западе специально раздувают панику по поводу "омикрона", работая на Биг Фарму.