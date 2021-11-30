30 Ноября 2021
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Политика За рубежом
Алексей Пушков, послание президента (2018) | Фото: nakanune.ru

Пушков: На Западе раздувают панику, работая на Биг Фарму

Сенатор Алексей Пушков отмечает, что на Западе уже разгоняют панику по поводу нового штамма коронавируса, хотя еще ничего не ясно. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
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"Что это - манипуляция, маневры Большой Фармы или просто паника? Возможны все три варианта", - пишет Пушков.

Он обращает внимание на то, что председатель южно-африканской медицинской ассоциации Анжелика Кутзи рассказала, что симптомы "омикрона" сравнительно быстро проходят и пока все наблюдаемые случаи достаточно легкие.

Позже сенатор добавил, что у него есть ощущение, что на Западе толком ничего не знают, но заранее готовы раздувать панику.

"За этим может стоять и скрытая повестка - в виде работы на Большую Фарму", - полагает он.

ВОЗ же делает противоречивые заявления, считает Пушков.

Теги: омикрон, ковид, алексей пушков



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