21 Декабря 2021
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Фото омикрон-штамма коронавируса (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США – ЦКЗ

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране – составляет 73% от всех случаев, в которых определялся штамм.

Омикрон стремительно вытеснил ранее доминировавший в США дельта-вариант, сейчас последний составляет только 26,6% секвенированных случаев. Всего неделей раньше дельта-штамм составлял 87% случаев. В начале месяца омикрон-штамм в США выявляли только в 2,9% случаев.

По данным Университета Джона Хопкинса, в последние семь дней среднее ежедневное число заболевших в сутки в США составляло 130 тыс. – это на 7% больше, чем предыдущие две недели.

Теги: омикрон-штамм, сша, цкз, дельта-штамм



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