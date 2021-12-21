Омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в США – ЦКЗ

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ) заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране – составляет 73% от всех случаев, в которых определялся штамм.

Омикрон стремительно вытеснил ранее доминировавший в США дельта-вариант, сейчас последний составляет только 26,6% секвенированных случаев. Всего неделей раньше дельта-штамм составлял 87% случаев. В начале месяца омикрон-штамм в США выявляли только в 2,9% случаев.

По данным Университета Джона Хопкинса, в последние семь дней среднее ежедневное число заболевших в сутки в США составляло 130 тыс. – это на 7% больше, чем предыдущие две недели.