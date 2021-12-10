10 Декабря 2021
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Общество За рубежом
прививка от кори, корь, вакцинация, врач, игла, шприц (2016) | Фото: zviazda.by

Новая вакцина будет трехдозовой - главы Pfizer и BioNTech

Для защиты от "омикрона" нужна будет уже трехдозовая вакцина. Об этом говорится в заявлении компаний Pfizer и BioNTech.
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"Совершенно очевидно, что вакцина Pfizer/BioNTech должна быть трехдозовой вакциной для борьбы с Омикроном", – сказал генеральный директор BioNTech Угур Сахин.

Главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что две дозы могут защитить от тяжелого заболевания, но еще лучше - три.

Новая вакцина будет готова к марту 2022 года.

Аналитик Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид) считает, что это и есть "абонентская медицина".

"Попав в эту мясорубку, человек из нее выйти не сможет. Две дозы плюс бустер - от прежнего ковида. Две дозы плюс бустер - от "омикрона". А там и другие буквы подъедут. Отказаться нельзя - отберут "паспорт здоровья". И вернут в состояние изгоя", - пишет он.

При этом интересно, что никакого снижения смертности в США в результате вакцинации не произошло.

Мы уже писали, что в первом полугодии общая смертность повторила прошлогоднюю, но это можно было списать на скачок смертности в январе и малую долю привитых в начале года. А вот в третьем квартале, когда в США было вакцинировано уже более 60% населения, в стране умерли почти 858 тыс. человек против 813 тыс. за тот же период годом ранее. То есть в нынешнем году в третьем квартале смертность в США выросла на 5,5%. В целом за год тоже будет заметный рост, и вопрос лишь в том, какой. Притом что и в прошлом году смертность резко выросла по отношению к 2019 году.

Теги: вакцина, омикрон, США



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