Екатеринбург сковали предновогодние 10-балльные пробки

Вечером в понедельник, 20 декабря, в Екатеринбурге заметно ухудшилась дорожная ситуация.

Согласно сервису "Яндекс Пробки", на данную минуту автомобильные заторы на городских дорогах оцениваются в 10 баллов из 10 возможных. Судя по карте пробок, стоит практически весь город.

По всей вероятности, причиной непростой ситуации стал накрывший Екатеринбург снегопад, а также предновогодний ажиотаж. В связи с неблагоприятными погодными условиями в ГИБДД уральской столицы рекомендуют водителям быть внимательнее на дорогах.

Как сообщало Накануне.RU, на предстоящей неделе в Екатеринбурге ожидаются первые за эту зиму серьезные морозы. Если в первой половине сохранится теплая для декабря погода, то затем синоптики прогнозируют резкое похолодание.