20 Декабря 2021
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Общество Свердловская область
Снегопад (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге ожидаются первые за эту зиму серьезные морозы

На предстоящей неделе в Екатеринбурге ожидаются первые за эту зиму серьезные морозы. В первой половине сохранится теплая для декабря погода, но затем синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации со ссылкой на Уральский гидрометцентр, 20-22 декабря в Екатеринбурге ожидается минус 8-11 градусов ночью и 2-6 ниже нуля днем. Временами будет идти снег.

В четверг температура воздуха начнет опускаться и к пятнице упадет ниже 20 градусов мороза. По предварительным данным, холода простоят недолго - в предновогоднюю неделю столбики термометров вновь поднимутся выше 10-градусной отметки.

По данным синоптиков, декабрь в этом году в Екатеринбурге теплый, а температура воздуха на 4 градуса превышает норму. По-настоящему сильных морозов этой зимой еще не было. Самым холодным днем (минус 19,1 градуса) стало 7 декабря, а самым теплым (плюс 3,7) - 2 декабря.

Теги: морозы, похолодание, Екатеринбург



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