20 Декабря 2021
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Минздрав России выдал фармацевтической компании "Генериум" разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса GNR-099.

В исследовании препарата примут участие 1320 добровольцев, следует из базы разрешений. Завершить испытания планируется 31 декабря 2023 года.

Иммуногенность и безопасность вакцины будет сравниваться с показателями препарата "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").

Ранее директор центра им. Гамалеи, где разработали "Спутник", заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования.

Теги: назальная вакцина, минздрав, COVID-19



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