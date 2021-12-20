Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19

Минздрав России выдал фармацевтической компании "Генериум" разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса GNR-099.

В исследовании препарата примут участие 1320 добровольцев, следует из базы разрешений. Завершить испытания планируется 31 декабря 2023 года.

Иммуногенность и безопасность вакцины будет сравниваться с показателями препарата "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V").

Ранее директор центра им. Гамалеи, где разработали "Спутник", заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19. Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования.