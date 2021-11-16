16 Ноября 2021
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медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил об отсутствии побочных эффектов у назальной вакцины от COVID-19.

По словам ученого, вопрос об использовании назальной вакцины вместо классической прививки будет решать в ходе клинических испытаний.

Прививаться новым препаратом нужно будет раз в полгода или реже, это также выяснится в процессе исследования, заявил РИА Новости Гинцбург.

13 октября Миндрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины против COVID-19, разработанной центром Гамалеи, напоминает Regnum. В документе отмечалось, что комбинированная векторная вакцина, предназначенная от COVID-19 в виде спрея, может быть испытана на взрослых добровольцах.

Ранее Гинцбург сообщил, что комплекс мер, состоящий из иммунизации "Спутником V" и ревакцинации назальной вакциной, может защитить от коронавируса на 100%. По словам специалиста, такая схема профилактики способна защитить не только от тяжелого течения болезни, но и от заражения COVID-19 в принципе.

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Теги: Александр Гинцбург, назальная вакцина



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