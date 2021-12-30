Гинцбург: В январе начнется набор добровольцев для испытания назальной вакцины

В России с 15 января начнут набирать добровольцев для участия в испытаниях назальной вакцины от коронавируса.

Как заявил директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, исследования начнутся сразу после того, как первые люди будут набраны. Как отметил ученый, будет несколько групп испытуемых.

"Самая большая сложность будет набрать тех, кто не привит и не переболел", — заявил Гинцбург. По его словам, при разработке назальной вакцины труднее всего не создать препарат, а разработать подходящую тест-систему и маркеры для определения уровня антител, сообщает ТАСС.

Ранее Минздрав России выдал фармацевтической компании "Генериум" разрешение на проведение клинических испытаний назальной вакцины против коронавируса GNR-099. В исследовании препарата примут участие 1320 добровольцев. Завершить испытания планируется 31 декабря 2023 года.